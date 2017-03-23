Под лестничной клеткой.

21 марта 2017 года в Бакале жильцы дома на улице Трегубенковых под лестничной площадкой на первом этаже нашли труп мужчины. На теле были следы насильственной смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, личность погибшего установлена - это 59-летний местный житель. Он числился пропавшим без вести с 9 марта 2017 года.

По подозрению в убийстве задержан его 60-летний приятель. Как выяснилось, в роковой день мужчины выпивали. Между ними вспыхнула ссора, и подозреваемый задушил собутыльника. Труп он вынес в подъезд и спрятал под лестничный пролет, прикрыв одеялом.