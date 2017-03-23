×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Труп южноуральца полмесяца разлагался в подъездеСегодня в 14:14

  • Текст

Под лестничной клеткой.

21 марта 2017 года в Бакале жильцы дома на улице Трегубенковых под лестничной площадкой на первом этаже нашли труп мужчины. На теле были следы насильственной смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, личность погибшего установлена - это 59-летний местный житель. Он числился пропавшим без вести с 9 марта 2017 года.

По подозрению в убийстве задержан его 60-летний приятель. Как выяснилось, в роковой день мужчины выпивали. Между ними вспыхнула ссора, и подозреваемый задушил собутыльника. Труп он вынес в подъезд и спрятал под лестничный пролет, прикрыв одеялом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×