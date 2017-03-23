Возбуждено дело об убийстве.

По факту гибели 4-летнего ребенка при пожаре в поселке Горный (Аргаяшский район) возбуждено уголовное дело - его отец сознался в поджоге. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п.п. "а, в, е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 19 марта 2017 года. Мужчина повздорил с женой, облил себя и ее бензином и поджег. Супруги смогли выбраться из объятого пламенем дома, а их маленький сын остался там. Ребенок получил смертельное отравление продуктами горения.

Мужчина арестован.

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