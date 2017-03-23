Подозреваемых задержали.

Оперативники Уральской таможни задержали партию "синтетики" из Китая. Вещество заказали екатеринбуржцы, продающие наркотики через нелегальный интернет-магазин.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке было более 26 граммов "синтетики" высокой концентрации (в готовом виде это 1,5 килограмма наркотика). В среднем контрабандисты могли заработать около 1,5 миллиона рублей.

Посылку с почты забирал случайный человек, которого нашли в интернете. Он отнес ее в безлюдное место и оставил в автомобильной покрышке. За товаром пришел другой человек, который должен был перепрятать наркотик.

В настоящее время оба задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.