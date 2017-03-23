Уральские таможенники вскрыли посылку с "синтетикой" из КитаяСегодня в 18:14
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Подозреваемых задержали.
Оперативники Уральской таможни задержали партию "синтетики" из Китая. Вещество заказали екатеринбуржцы, продающие наркотики через нелегальный интернет-магазин.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке было более 26 граммов "синтетики" высокой концентрации (в готовом виде это 1,5 килограмма наркотика). В среднем контрабандисты могли заработать около 1,5 миллиона рублей.
Посылку с почты забирал случайный человек, которого нашли в интернете. Он отнес ее в безлюдное место и оставил в автомобильной покрышке. За товаром пришел другой человек, который должен был перепрятать наркотик.
В настоящее время оба задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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