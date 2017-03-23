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Четверых строителей обвиняют в похищении 18-летнего серовчанинаСегодня в 18:34

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За его освобождение требовали 20 000 рублей.

В Серове группе мужчин предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном из корыстных побуждений. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 11 сентября 2016 года – несколько неизвестных в людном месте насильно усадили 18-летнего молодого человека в автомобиль и скрылись.

Двое похитителей были задержаны по горячим следам – их нашли в строящемся здании, с ними находился похищенный серовчанин. Еще двоих злоумышленников вместе с использовавшейся для похищения машиной задержали сотрудники ДПС.

Как выяснилось в ходе следствия, четверо строителей, приехавших в Серов на заработки, необоснованно требовали с 22-летнего местного жителя деньги. Тот на встречу с гостями города по этому поводу взял 18-летнего приятеля. Когда диалог зашел в тупик, "должник" покинул место беседы, его товарищ сделать этого не успел. Для того чтобы усадить молодого человека в авто, мужчины использовали биту и наручники.

Взяв заложника, обвиняемые по телефону сообщили своему оппоненту, что за освобождение приятеля он должен заплатить 20 000 рублей. После этого серовчанин обратился в полицию.

Все четверо обвиняемых сейчас содержатся под стражей. Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы.

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