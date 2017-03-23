Жителя пермской деревни убили по заказу супругиСегодня в 19:25
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Киллеры получили 24 года на двоих.
В Пермском крае вынесены обвинительные приговоры 46-летнему и 19-летнему жителям деревни Броды. Мужчины по заказу знакомой убили ее супруга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.
В октябре 2015 года женщина попросила знакомого убить ее мужа за деньги. Тот, согласившись, предложил несовершеннолетнему приятелю поучаствовать в преступлении, а плату разделить. 21 октября преступники задушили мужчину металлическим тросом, труп спрятали вблизи полигона бытовых отходов, расположенного на территории Мотовилихинского района Перми.
В течение полугода мужчина, которого искали родственники, числился без вести пропавшим. Тело жертвы было обнаружено 28 апреля 2016 года.
На допросе супруга убитого призналась в причастности к преступлению и согласилась на сделку со следствием. Уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство.
46-летний убийца приговорен к 17 годам в колонии строгого режима. Его юный подельник проведет за решеткой 7 лет и 3 месяца.
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