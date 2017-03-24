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Тюменцу не скостили срок за вывод 5 миллиардов в офшорыСегодня в 17:45

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Приговор оставлен в силе.

Апелляционная жалоба 31-летнего бизнесмена из Тюмени Игоря Чалова, осужденного за вывод в офшоры более 5 миллиардов рублей, не удовлетворена.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Тюменском облсуде, 23 марта 2017 года оставлен в силе приговор нижестоящей инстанции: 6 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа.

Валютные махинации совершались в 2013-2014 годах. По пути в офшоры деньги аккумулировались на балансе приморской фирмы, потом переводились на счета ООО "Вятший", подконтрольного Чалову. В банки предоставлялись подложные акты таможенного осмотра неких ветроэнергетических систем, якобы поставляемых из Китая.

Предприниматель получил за свои услуги от клиентов около 8 миллионов рублей. В октябре прошлого года Центральный райсуд Тюмени признал его виновным.

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Тюменец вывел из России более 5 миллиардов рублей

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