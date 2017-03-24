×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурженка обвинила капитана Росгвардии в покушении на убийствоСегодня в 12:07

  • Текст

Девушка познакомилась с ним в интернете.

Молодая екатеринбурженка обвинила капитана Росгвардии в покушении на убийство. Девушка рассказала изданию Life, что в начале февраля познакомилась в соцсети "ВКонтакте" с мужчиной и после романтической переписки согласилась на встречу.

Новый знакомый вывез девушку на пустырь между гаражами и, угрожая пистолетом, пристегнул ее наручниками к металлической части сиденья. Затем гвардеец поехал к какому-то заброшенному заводу и заявил, что убьет девушку. Мужчину смутил телефонный звонок, на который его заложница успела ответить. Он вывез ее на трассу и оставил там.

По словам горожанки, она обратилась в полицию. Обидчик был задержан.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отказались от комментариев. В пресс-службе Росгвардии по УрФО "Уралинформбюро" пояснили, что по факту данной публикации проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×