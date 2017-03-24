Девушка познакомилась с ним в интернете.

Молодая екатеринбурженка обвинила капитана Росгвардии в покушении на убийство. Девушка рассказала изданию Life, что в начале февраля познакомилась в соцсети "ВКонтакте" с мужчиной и после романтической переписки согласилась на встречу.

Новый знакомый вывез девушку на пустырь между гаражами и, угрожая пистолетом, пристегнул ее наручниками к металлической части сиденья. Затем гвардеец поехал к какому-то заброшенному заводу и заявил, что убьет девушку. Мужчину смутил телефонный звонок, на который его заложница успела ответить. Он вывез ее на трассу и оставил там.

По словам горожанки, она обратилась в полицию. Обидчик был задержан.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отказались от комментариев. В пресс-службе Росгвардии по УрФО "Уралинформбюро" пояснили, что по факту данной публикации проводится проверка.