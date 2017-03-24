И отделался "условкой".

Косинский райсуд Прикамья вынес приговор ревнивцу, который устроил охоту на соперника. Ему дали 3 года 3 месяца условно.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, в октябре 2016 года мужчина приревновал свою сожительницу к знакомому. Он позвонил сопернику и начал угрожать ему убийством. Затем Отелло приехал к дому потерпевшего и несколько раз выстрелил из ружья, повредив окна.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).