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В Перми студент надругался над сокурсникомСегодня в 15:23

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На пьяной оргии.

В Перми учащиеся техникума имени Плеханова устроили на съемной квартире пьяную оргию, во время которой надругались над однокурсником. Четверо участников преступления проходили по делу свидетелями (им по 16 лет), а пятый - совершеннолетний - попал под суд. Ему дали 6 лет колонии строгого режима.

По словам гособвинителя, студенты намеренно позвали на вечеринку потерпевшего - юноша был белой вороной и не мог за себя постоять. Его истязали в течение 5 часов. Происходящее злоумышленники снимали на телефон, передает телекомпания "Рифей".

Несовершеннолетних участников оргии исключили из техникума. Однако их родители добились восстановления, передает "Уралинформбюро".

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