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Инкассатор из Первоуральска спустил в казино 4 миллионаСегодня в 18:27

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Которые "позаимствовал" в кассе.

В Первоуральске возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего инкассатора, который обвиняется в хищении 4 миллионов рублей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 17 марта 2017 года одно из предприятий обратилось в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы.

Под подозрение попал 27-летний инкассатор. Он сознался, что взял деньги для игры в казино, после чего планировал все вернуть, но оказался в проигрыше.

Сейчас данная версия проверяется. Свердловчанину грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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