Общий ущерб превысил 20 миллионов.

Чернушинский райсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в кражах и незаконном обороте оружия. В уголовном деле 29 эпизодов, почти половина совершена в составе ОПГ. Мужчины проведут 5 и 6,5 лет в колонии строгого режима.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленники орудовали с 2014 по апрель 2016 года на территории Перми, Чернушинского, Чайковского, Уинского, Куединского и Октябрьского районов. За это время они похитили деньги из двух банкоматов, украли 10 машин (в том числе большегрузных и повышенной проходимости, снегоходов) и сейфы различных организаций. Общий ущерб превысил 20 миллионов рублей.

Ранее в особом порядке было вынесено наказание еще одному соучастнику – он приговорен к 5,5 годам лишения свободы.