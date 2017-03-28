Отчима изрезанной девочки из Белоярского задержали27 марта в 11:40
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И этапируют в родной город.
Напавшего с ножом на 8-летнюю падчерицу Владимира Акулова поймали и этапируют в Белоярский ГО. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат местной гордумы Иван Половцев, сославшись на собственные источники в правоохранительных органах.
Официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга не смог подтвердить информацию о задержании: "Пока у нас нет данных. Когда что-то станет известно, мы сообщим".
По данным следствия, вечером 22 марта 2017 года 28-летний мужчина изрезал ножом дочь сожительницы, после чего уехал на электричке в Екатеринбург. Окровавленную девочку увидел соседский мальчик, который рассказал о случившемся родственникам. Взрослые вызвали скорую помощь и полицию - ребенка удалось спасти. По неофициальным данным, отчим надругался над девочкой. В следственном комитете эту информацию не подтверждают.
Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Следует отметить, что подозреваемый был судим за убийство.
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