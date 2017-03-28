Из Алапаевска.

Свердловский областной суд отменил ранее вынесенный приговор в отношении 39-летней сотрудницы полиции. В сентябре 2016 года Алапаевский горсуд признал инспектора по делам несовершеннолетних виновной в халатности, которая повлекла за собой изнасилование школьницы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в отношении ребенка совершили преступление 39-летний отец и 65-летний дед. Семья подростка была неблагополучной и состояла на учете в полиции.

Женщине удалось доказать свою невиновность. Она продолжает работать в МО МВД России "Алапаевский" инспектором ПДН.