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В Краснотурьинске зэку накинули срок за избиение сотрудника ИК27 марта в 14:28

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Он получил 4 года "сверху".

Краснотурьинский горсуд вынес приговор 26-летнему заключенному ИК-3, который избил сотрудника колонии. Сергею Кобякову накинули 4 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2016 года. Кобяков потребовал от младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК передать ему сигареты, тот отказал. Зэк покрыл сотрудника колонии матом и дважды ударил его кулаком по голове.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям - ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти), ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы).

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