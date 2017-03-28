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Ангарского маньяка обвинили в убийствах еще 60 женщин27 марта в 15:28

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Ранее он был осужден пожизненно.

Экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову предъявлено обвинение еще в 60 убийствах. Ранее мужчина был признан виновным в расправе над 22 женщинами и причинении тяжких телесных повреждений еще двум.

По данным следствия, на счету Попкова не менее 84 убийств на территории Иркутской области. Его жертвами были представительницы слабого пола от 16 до 40 лет.

За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства в январе 2015 года суд приговорил бывшего полицейского к пожизненному лишению свободы. Позже удалось раскрыть еще 60 совершенных им преступлений.

В рамках расследования обнаружены и изъяты орудия преступлений (топоры, отвертки, ножи), а также личные вещи потерпевших. Допрошено более 900 свидетелей, произведена эксгумация 20 тел, проведено более 200 судебных экспертиз. Объем уголовного дела перевалил за 300 томов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Для осмотра некоторых мест происшествий в лесных массивах, водоемах и болотах приходилось привлекать экскаватор, трактора и водолазов.

Психолого-психиатрические экспертизы признали Михаила Попкова абсолютно здоровым и вменяемым. Единственное, что выявили у него, - патологическая тяга к убийствам (гомицидомания) с садистскими элементами, что не считается психическим заболеванием.

В ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.

Примерный семьянин, воспитывавший дочь, начал совершать убийства в 1992 году. Поймать его удалось только в 20 лет спустя благодаря экспертизе ДНК. Жертвами Попкова в основном были подвыпившие женщины. По словам экс-милиционера, таким образом он избавлял город от падших дам.

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