За взятку в 1,5 миллиона.

Свердловский облсуд вынес приговор бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам УЭБиПК регионального ГУ МВД. 39-летний Евгений Исаев признан виновным в покушении на мошенничество. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Урлинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным свердловского СУ СКР, в июне 2016 года Исаев взялся помочь своей знакомой за 1,5 миллиона рублей закрыть начатое в отношении нее уголовное дело. При этом фактически возможностей повлиять на следствие у него не было.

Женщина обратилась с заявлением в УФСБ. Полицейского взяли 17 июня при передачи части взятки в размере 200 тысяч рублей. При задержании он попытался скрыться, но убежать ему не удалось.

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