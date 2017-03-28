Он не принимал заявления граждан.

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД по Шадринску. Экс-полицейского обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в апреле 2016 года обвиняемый, чтобы искусственно улучшить служебные показатели, не принял от местного жителя заявление об убийстве. По этому факту не было проведена проверка. Труп обнаружили лишь в июне 2016 года.

В ходе расследования дела было установлено, что в августе 2014 года страж порядка принял от женщины устное заявление о том, что ее знакомый убил девушку и спрятал тело. Однако полицейский не зарегистрировал сообщение о преступлении. В итоге тело убитой нашли в лесу в декабре того же года.