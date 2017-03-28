И пыталась перекинуть вину на мать.

24-летнюю жительницу ямальского села Аксарка (Приуральский район) подозревают в убийстве отчима.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 25 марта 2017 года. Пьяную девушку задело замечание отчима, и она ударила его ножом в грудь. 35-летний мужчина скончался на месте. Скорую помощь вызвала мать девушки.

Между тем подозреваемая ранила себя в бедро, чтобы представить ситуацию как самооборону. Однако врачи уличили ее в обмане.

Следует отметить, что девушка ранее была неоднократно судима. После выхода из колонии она всегда носила с собой нож и при случае демонстрировала его окружающим. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой.