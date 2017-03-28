На срок от 5 до 12,5 лет.

В Перми суд вынес приговор руководителям потребительского кооператива "Ковчег". Трое организаторов финансовой пирамиды получили от 5 до 12,5 лет лишения свободы и штрафы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Центральный офис "Ковчега" располагался в элитном доме в центре города. Гибкие проценты - от 18 до 60% годовых для пенсионеров - привлекали тысячи граждан. Пермяки принесли аферистам сотни миллионов рублей.

"Ковчег" действовал с августа 2005 года, но в апреле 2009 года неожиданно для пайщиков все офисы закрылись, размещенная повсеместно реклама исчезла. Через год организаторов финансовой пирамиды задержали и арестовали.

Потерпевшими признаны 2 125 человек из разных регионов РФ. Ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 233 миллиона рублей.

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