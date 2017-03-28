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Обвиняемые в пытках полицейские из Заречного получили 22 года 27 марта в 19:28

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На пятерых.

27 марта 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор пяти экс-силовикам, устроившим "пыточную" в ОМВД Заречного.

Бывший начальник отдела полиции Заречного Александр Дубровин получил 4 года колонии общего режима, экс-глава уголовного розыска Андрей Махаев - 4 с половиной года.

Эдуарду Ударцеву и Абаю Маманову, бывшим старшим оперуполномоченным, назначено наказание в виде 4 и 3 с половиной лет колонии общего режима соответственно.

Экс-сотрудник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко проведет в колонии ближайшие 6 лет.

Все пятеро взяты под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

В ходе расследования было допрошено порядка 40 свидетелей, проведено более 10 экспертиз, в том числе судебные медицинские, компьютерно-техническая и почерковедческая. Общий объем материалов уголовного дела, с учетом обвинительного заключения, составил 24 тома.

По данным следствия, в 2014 году стражи порядка задержали трех мужчин по подозрению в убийстве. После допроса "с пристрастием" в ОМВД Заречного один из подозреваемых взял вину на себя, хотя никакого отношения к преступлению не имел. Его коллега по несчастью попал в больницу с разрывом селезенки.

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