Обвиняемые в пытках полицейские из Заречного получили 22 года 27 марта в 19:28
- Текст
На пятерых.
27 марта 2017 года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор пяти экс-силовикам, устроившим "пыточную" в ОМВД Заречного.
Бывший начальник отдела полиции Заречного Александр Дубровин получил 4 года колонии общего режима, экс-глава уголовного розыска Андрей Махаев - 4 с половиной года.
Эдуарду Ударцеву и Абаю Маманову, бывшим старшим оперуполномоченным, назначено наказание в виде 4 и 3 с половиной лет колонии общего режима соответственно.
Экс-сотрудник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко проведет в колонии ближайшие 6 лет.
Все пятеро взяты под стражу в зале суда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
В ходе расследования было допрошено порядка 40 свидетелей, проведено более 10 экспертиз, в том числе судебные медицинские, компьютерно-техническая и почерковедческая. Общий объем материалов уголовного дела, с учетом обвинительного заключения, составил 24 тома.
По данным следствия, в 2014 году стражи порядка задержали трех мужчин по подозрению в убийстве. После допроса "с пристрастием" в ОМВД Заречного один из подозреваемых взял вину на себя, хотя никакого отношения к преступлению не имел. Его коллега по несчастью попал в больницу с разрывом селезенки.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:15
Свердловские города поставят на "рельсы" ускоренного развития
Мэрам предстоит решить масштабные задачи.Сегодня в 10:57
В Екатеринбурге таксист избил пассажира
Пострадавшему нужна операция.Сегодня в 10:49
Пермячка вернулась за оставленным в беби-боксе сыном
Спустя двое суток.Сегодня в 10:43
Сандаков вышел на свободу
И собрался в кино.Сегодня в 10:25
В Тюмени полсотни пожарных тушили аккумуляторный завод
Огонь охватил 540 "квадратов".Сегодня в 10:23
В Сургуте пропали два молодых человека
Их ищут несколько месяцев.Сегодня в 10:14
Североуральск взбунтовался против мэра
Главный "зачинщик" - Паслер.Сегодня в 09:51
На екатеринбургской Сортировке ушел под воду двор
Из-за порыва на сетях ХВС.Сегодня в 09:40
ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
По жалобам "Уралинформбюро".Сегодня в 08:49
"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой
За потребителей.Сегодня в 08:42
В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.Сегодня в 08:22
В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"
После продолжительной болезни.Сегодня в 08:12
Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Беременных это не касается.27 марта в 20:01
На Южном Урале школяров снимали со 100-метрового отвала
Куда они забрались помянуть друга.27 марта в 19:58
В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету
Диаметром полтора метра.
Ещё в сюжете «Пыточная в полиции Заречного»
Главные новости
- Сегодня в 10:57В Екатеринбурге таксист избил пассажира
- Сегодня в 10:14Североуральск взбунтовался против мэра
- Сегодня в 09:40ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:42В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
- Сегодня в 08:12Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Аналитика
Бесплотный протест
У лидеров не хватило духу.
Брак по спецсчету
На капремонт.
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.