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В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету27 марта в 19:58

Диаметром полтора метра.

Берлинский Музей Боде лишился уникального экспоната стоимостью 4 миллиона евро. В ночь на 27 марта 2017 года воры вынесли с экспозиции золотую монету, отчеканенную в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Вес "золотника", изготовленного в Канаде в 2007 году, - 100 килограмм, диаметр - 1,5 метра, толщина - 3 сантиметра, передает "Уралинформбюро".

В полиции Берлина не уточняют, как злоумышленники смогли отключить музейную сигнализацию и была ли у монеты дополнительная охрана. По предварительной версии, воры проникли через окно при помощи лестницы.

Стоит отметить, что в Музее Боде хранится крупнейшая в мире нумизматическая коллекция. В нее входят более 540 тысяч уникальных экспонатов, в том числе особо ценные закрытые серии монет.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
скептик Сегодня в 09:22

Диск из золота диаметром полтора метра и толщиной 3 сантиметра весит более тонны. Сказочники...


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