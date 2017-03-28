Диаметром полтора метра.

Берлинский Музей Боде лишился уникального экспоната стоимостью 4 миллиона евро. В ночь на 27 марта 2017 года воры вынесли с экспозиции золотую монету, отчеканенную в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Вес "золотника", изготовленного в Канаде в 2007 году, - 100 килограмм, диаметр - 1,5 метра, толщина - 3 сантиметра, передает "Уралинформбюро".

В полиции Берлина не уточняют, как злоумышленники смогли отключить музейную сигнализацию и была ли у монеты дополнительная охрана. По предварительной версии, воры проникли через окно при помощи лестницы.

Стоит отметить, что в Музее Боде хранится крупнейшая в мире нумизматическая коллекция. В нее входят более 540 тысяч уникальных экспонатов, в том числе особо ценные закрытые серии монет.