×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Магнитогорске юриста обвиняют в афере на 1,7 миллиона28 марта в 15:16

  • Текст

За что грозит до 10 лет заключения.

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины-юриста. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Женщина работала в компании по оказанию юридической помощи при сделках с недвижимостью. Самая крупная сумма хищения - 1,4 миллиона рублей. Аферы она скрывала, предоставляя руководству фиктивные отчеты.

Уголовное дело передано в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Челябинской области.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

Проектный подход без блеска в глазах

Проектный подход без блеска в глазах

В Свердловской области.

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Впереди 13 лет "жизни на стройке".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×