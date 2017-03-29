За что грозит до 10 лет заключения.

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней женщины-юриста. Ее обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Женщина работала в компании по оказанию юридической помощи при сделках с недвижимостью. Самая крупная сумма хищения - 1,4 миллиона рублей. Аферы она скрывала, предоставляя руководству фиктивные отчеты.

Уголовное дело передано в суд. Женщина находится под подпиской о невыезде, на ее имущество наложен арест. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Челябинской области.