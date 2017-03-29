Им дали более 10 лет на двоих.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум взломщикам банкоматов. Антон Варывдин проведет 5 лет в колонии строгого режима, Константин Курсакин - 5 лет 4 месяца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ночь на 1 августа 2016 года обвиняемые подорвали банкомат на улице Бардина, где было 3,6 миллиона рублей. Однако мощности взрыва не хватило для разрушения корпуса устройства, и злоумышленники остались без денег.

Спустя два с лишним месяца подельники похитили платежный терминал из магазина на улице Новгородцевой. На улице они сломали корпус устройства и достали оттуда более 31 тысячи рублей.