Женщину ищут.

В Чайковском по факту обнаружения тела младенца возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Мертвого младенца нашли 25 марта 2017 года на берегу реки Мутнушка. На теле ребенка были следы укусов животных.

Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка. Всем, у кого есть какая-либо информация на этот счет, просьба позвонить по телефонам: (34-241) 2-05-97, 4-54-05, 8-922-24-10-100 или 02. Анонимность и вознаграждение гарантируются.

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