Ему грозит 4 года.

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2015-2016 году молодой человек вступал в интимную связь с 15-летней школьницей.

Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.