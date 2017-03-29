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Магнитогорца будут судить за секс с 15-летней школьницей28 марта в 14:25

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Ему грозит 4 года.

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Магнитогорска. Он обвиняется по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2015-2016 году молодой человек вступал в интимную связь с 15-летней школьницей.

Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.

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