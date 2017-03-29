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Свердловчанин сел на 9 лет за убийство на трассе28 марта в 18:51

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Он застрелил знакомого.

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Заречного, признав его виновным в убийстве знакомого. Он проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено днем 23 ноября 2016 года на трассе Екатеринбург - Тюмень. Мужчины находились в Daewoo Nexia. Один из них выстрелил в другого из охотничьего ружья, а труп спрятал в лесу. Родственники 32-летнего погибшего обратились в полицию с заявлением о его исчезновении.

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