Грозя "уголовкой".

Житель Екатеринбурга стал жертвой лжеполицейских-вымогателей. По его словам, трое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, требовали от него 200 тысяч рублей под угрозой уголовного преследования.

Двое злоумышленников, получив от екатеринбуржца 50 тысяч рублей, скрылись. Третьего - 27-летнего жителя Невьянска - удалось задержать. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, просьба позвонить по телефону: (343) 358-71-61.