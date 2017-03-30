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Лжеполицейские вымогали у екатеринбуржца 200 тысяч29 марта в 15:30

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Грозя "уголовкой".

Житель Екатеринбурга стал жертвой лжеполицейских-вымогателей. По его словам, трое неизвестных, представившись сотрудниками правоохранительных органов, требовали от него 200 тысяч рублей под угрозой уголовного преследования.

Двое злоумышленников, получив от екатеринбуржца 50 тысяч рублей, скрылись. Третьего - 27-летнего жителя Невьянска - удалось задержать. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, просьба позвонить по телефону: (343) 358-71-61.

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