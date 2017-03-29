Ему дали условный срок.

27-летний житель Кудымкара получил полтора года условно за интимную связь с 15-летней девушкой. Пара ждет ребенка и собирается пожениться, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю.

Зная о возрасте школьницы, ранее судимый мужчина с октября 2015 по ноябрь 2016 года регулярно вступал с ней в половые отношения. Тайна раскрылась, когда будущая мать встала на учет по беременности. Сейчас молодые люди живут вместе.