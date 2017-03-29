Ему грозит 2 года.

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Березников, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 31 января 2017 года на территории бывшего завода "Бератон". Машинист экскаватора выполнял работы по перекопке грунта и случайно ударил ковшом 26-летнего рабочего-мигранта. Тот скончался на месте.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой материалы будут переданы в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Экскаваторщику грозит до 2 лет лишения свободы.