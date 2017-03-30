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Житель Кунгура закопал машину с трупом собутыльника29 марта в 13:37

  • Текст

С помощью экскаватора.

Следователи раскрыли убийство жителя села Плеханово (Кунгурский район), совершенное 2 года назад. Подозреваемый арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 11 ноября 2014 года. Два пьяных незнакомых мужчины повздорили на улице. Один из них убил оппонента и закопал с помощью экскаватора труп вместе с автомобилем в окрестностях Кунгура.

На днях личность подозреваемого была установлена. Им оказался 33-летний житель Кунгура.

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