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Жителя Белоярского обвинили в покушении на убийство 8-летней падчерицы29 марта в 13:50

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Он исполосовал девочку ножом.

28-летнему жителю Белоярского района Владимиру Акулову предъявили обвинение в покушении на убийство 8-летней падчерицы. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 22 марта 2017 года. Обвиняемый исполосовал ножом школьницу и уехал на электричке в Екатеринбург. Окровавленную девочку увидел соседский мальчик. Сейчас состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Акулова задержали 27 марта в Екатеринбурге. Он примкнул к бомжам вблизи железнодорожной станции Шарташ.

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