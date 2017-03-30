В Екатеринбурге будут судить скупщиков угнанных авто29 марта в 16:16
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Организатор банды - из Краснодара.
В Октябрьский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в продаже угнанных авто.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в феврале 2015 года 32-летний житель Краснодара приехал в уральскую столицу и познакомился с людьми, которые предложили ему заняться перепродажей краденых машин. Ему должны были поставлять авто с перебитыми номерами двигателя и поддельными документами.
Краснодарец вовлек в преступный бизнес своего 34-летнего брата и знакомого екатеринбуржца. Организатор группы скупал угнанные машины, а его подельники ремонтировали их, готовили к продаже и перегоняли в другие регионы.
С июля 2015 по январь 2016 года обвиняемые пытались сбыть 5 автомобилей: Opel Astra, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Mazda 3 и Infiniti FX37. Однако реализовать им удалось лишь одну иномарку.
Затем сообщники решили сами угонять машины. 23 января 2016 года они вскрыли Kia Rio, припаркованный на Бахчиванджи, но не смогли завести мотор и сбежали. Вскоре злоумышленников задержали.
Все автомобили вернули законным владельцам.
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