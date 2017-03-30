Ему грозит 4 года лишения свободы.

В суд передано уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Пермского района. Его обвиняют в интимной связи с несовершеннолетней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, молодой человек познакомился с семиклассницей летом 2015 года. В июне и августе 2016 года он вступил со школьницей в интимную связь. Всего выявлено 4 эпизода.

Подозреваемому грозит 4 года лишения свободы.