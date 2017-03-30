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В Перми полицейский надругался над 15-летней падчерицей29 марта в 16:55

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Его задержали.

В Перми задержали сотрудника угрозыска отдела полиции Орджоникидзевского района по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней падчерицей.

Преступление было совершено 26 марта 2017 года. Пьяный полицейский вернулся домой и набросился на 15-летнюю дочь сожительницы, сообщили телекомпании "ВЕТТА" источники в силовых структурах.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вина задержанного будет установлена, его уволят из органов внутренних дел, и он понесет уголовное наказание. Кроме того, руководителей полицейского привлекут к дисциплинарной ответственности", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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