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В Кунгуре наркоман с ВИЧ изнасиловал 15-летнюю школьницу29 марта в 18:24

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Его будут судить.

В суд передано уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Кунгура. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2016 года обвиняемый познакомился с девочкой и уговорил ее попробовать наркотики. После этого мужчина изнасиловал школьницу. При этом он знал, что ВИЧ-инфицирован.

Мужчина обвиняется по трем статьям: п."а" ч.3 ст.230 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в отношении несовершеннолетнего), п."а" ч.3 ст.131 (изнасилование несовершеннолетней), ч.1 ст.122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).

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