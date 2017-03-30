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Организаторов борделей с несовершеннолетними осудили в Тюмени29 марта в 19:34

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Младшей жрице любви было 13 лет.

Ленинский райсуд Тюмени вынес обвинительные приговоры группе местных жителей, организовавших занятие проституцией, передает "Уралинформбюро".

По данным местных СМИ, "ночных бабочек" подбирали в Интернете. Всего в интим-сеть были вовлечены 8 девушек, шестерым из которых не было и 17 лет. Самой младшей жрице любви было 13 лет, остальным – 14,15 и 16. Секс-услуги предоставлялись в саунах, гостиницах и съемных квартирах.

Главного организатора – 39-летнюю женщину – приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее 25-летний подельник по совокупности приговоров (ранее имел условный срок) получил 4 года. Еще четверо мужчин, работавших охранниками и водителями, приговорены к 2 годам.

Приговор в законную силу не вступил.

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