Младшей жрице любви было 13 лет.

Ленинский райсуд Тюмени вынес обвинительные приговоры группе местных жителей, организовавших занятие проституцией, передает "Уралинформбюро".

По данным местных СМИ, "ночных бабочек" подбирали в Интернете. Всего в интим-сеть были вовлечены 8 девушек, шестерым из которых не было и 17 лет. Самой младшей жрице любви было 13 лет, остальным – 14,15 и 16. Секс-услуги предоставлялись в саунах, гостиницах и съемных квартирах.

Главного организатора – 39-летнюю женщину – приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ее 25-летний подельник по совокупности приговоров (ранее имел условный срок) получил 4 года. Еще четверо мужчин, работавших охранниками и водителями, приговорены к 2 годам.

Приговор в законную силу не вступил.