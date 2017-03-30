У погибшего перерезано горло.

В подвале жилого дома в Кыштыме обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом. Его нашли работники управляющей компании, которые проверяли помещения по обращению жильцов, жаловавшихся на неприятный запах, передает "Уралинформбюро".

По мнению правоохранителей, тело пролежало в подвале не менее трех дней. Сейчас устанавливается личность погибшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.