Суду потребовались дополнительные документы.

Ленинский райсуд Екатеринбурга отложил до 3 апреля рассмотрение жалобы адвокатов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на действия следствия. Первоначально оно было запланировано на 29 марта, но суд решил затребовать дополнительные документы для более детального разбирательства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

По мнению защиты политика, юристов незаконно не допускают к документам по делу в отношении Юревича.

Бывший глава Южного Урала обвиняется в получении взяток на общую сумму 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете. 29 марта в доме Юревича в поселке Тарасовка прошли обыски.

Адвокат экс-губернатора Игорь Трунов назвал уголовное преследование подзащитного политически ангажированным. Сам Юревич, который по сей день находится в Израиле, опровергает предъявленные ему обвинения.



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