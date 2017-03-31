За разбой им грозит до 10 лет.

В Тюмени задержали двух местных жителей по подозрению в разбойном нападении на школьников.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, преступление было совершено 28 марта 2017 года на улице Республики. Молодые люди 21 года и 27 лет напали на двух подростков с пневматическим пистолетом. Они заставили школьников отдать им мобильники и скрылись. Ущерб составил 7000 рублей.

В скором времени подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленники арестованы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.