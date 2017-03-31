Ограбив банк.

В югорском поселке Малый Атлым (Октябрьский район) двое вооруженных мужчин ограбили банк. Они похитили 2,7 миллиона рублей и скрылись, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Преступление было совершено вечером 28 марта 2017 года. Злоумышленники ворвались в операционный зал в масках. Угрожая карабином "Сайга", они скрутили банковских работников, забрали деньги из сейфа и уехали на снегоходе. В дороге тот сломался, и грабители ушли в тайгу пешком.

Подозреваемых поймали по горячим следам в 23 километрах от банка. Задержанные - двоюродные братья 27 и 28 лет из Нягани. Оба ранее были судимы за кражи. Злоумышленники успели закопать деньги в снегу.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).