СКР проводит проверку.

В Березниках проводится доследственная проверка по информации о развращении несовершеннолетней девочки. Отец школьницы написал о произошедшем с дочерью в соцсетях.

Следователи пытаются связаться с отцом девочки. Изложенные им сведения будут проверены, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Если факт развратных действий подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.