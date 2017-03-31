Он ворвался туда с гранатой.

Курганский горсуд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя, признав его виновным в разбойном нападении на офис "Сбербанка" во 2 микрорайоне Заозерного. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 27 октября 2016 года. Мужчина, угрожая учебной гранатой, похитил из кассы отделения банка более 130 тысяч рублей. Деньги он успел потратить.

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