Балуева перевели под домашний арест.

Бывший министр информационного развития и связи Прикамья Евгений Балуев после девяти месяцев в СИЗО переведен под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения 30 марта принял Ленинский райсуд Перми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции, под замком в своей квартире бывший чиновник пробудет как минимум до 30 мая.

Евгений Балуев был задержан в начале июня 2016 года. Он обвиняется в мошенничестве при развитии сети многофункциональных центров. Фигурантами дела также являются экс-директор краевого МФЦ Дмитрий Дымбрылов, работавшая его заместителем Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников.