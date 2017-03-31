Фигурантке дела о гибели 11 детей в Югре продлили арестСегодня в 12:08
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Домашний.
Нефтеюганский райсуд продлил срок домашнего ареста экс-директору спортшколы "Сибиряк", где занимались погибшие в страшном ДТП дети. Ирина Тарасова останется в четырех стенах до 4 июня 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" помощник председателя суда Евгений Лютак.
Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926 километре трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший нефтеюганскую детскую сборную по акробатике, задел встречный грузовик и залетел под другой большегруз. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер. Еще 19 человек получили травмы.
Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову вменяется ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ирине Тарасовой придется ответить по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Как выяснилось, он не уведомила ГИБДД об организованной перевозке группы детей.
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