Ради наживы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Тюмени, обвиняемого в убийстве. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Жестокое убийство было совершено 30 января 2017 года в квартире на улице Николая Ростовцева. Мужчина пришел домой к знакомому, чтобы занять у него денег. Однако приятеля дома не оказалось, дверь открыла его 64-летняя мать.

Незваный гость ударил пенсионерку кулаком в лицо и затолкнул в квартиру. Там он продолжил избиение, затем накинул на шею женщины шнурок от спортивных штанов и задушил. Когда женщина скончалась, обвиняемый нанес ей множественные удары кухонным ножом.

Похитив золотую цепочку убитой и кошелек, злоумышленник скрылся. В скором времени его задержали.