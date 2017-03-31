8-летнее расследование по делу "Макси-групп" близится к суду 30 марта в 18:58
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Мещанскому.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу уральского бизнесмена Николая Максимова о хищении более 7 миллиардов рублей Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пишет "Коммерсантъ". Решение вынесла прокуратура Центрального административного округа Москвы.
Кроме Максимова - основателя металлургического холдинга "Макси-групп" (находится в состоянии банкротства), обвиняемыми проходят бывшие топ-менеджеры предприятия Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских. Всем четверым вменяется мошенничество и легализация преступных доходов (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), сообщили изданию источники в надзорном ведомстве.
В ближайшее время материалы направят для рассмотрения в Мещанский суд столицы. Максимов вины не признает, а его защита расценивает уголовное преследование как форму давления на бизнесмена.
По версии следствия, в 2007-2008 годах НЛМК приобрел у Максимова 50% плюс одну акцию ОАО "Макси-групп". За актив был внесен аванс 7,3 миллиарда рублей. Новые хозяева провели аудит, выявив у холдинга 45-миллиардный долг. Максимов, оставаясь совладельцем "Макси-групп", выдал полученный аванс компании в виде займа и организовал серию невыгодных холдингу сделок по приобретению акций "дочек" (которые принадлежали ему самому или аффилированным лицам). Затем деньги были выведены на счета сторонних фирм и похищены. Легализация преступных доходов осуществлялась путем покупки около 57 миллионов обыкновенных акций Сбербанка.
Изначально, с 2009 года, дело вели уральские следователи, передает "Уралинформбюро". В 2011 году решением Чкаловского райсуда Екатеринбурга главного фигуранта отпустили под залог в 50 миллионов рублей. Позже материалы были переданы в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.
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