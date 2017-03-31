×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


8-летнее расследование по делу "Макси-групп" близится к суду 30 марта в 18:58

  • Текст

Мещанскому.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу уральского бизнесмена Николая Максимова о хищении более 7 миллиардов рублей Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), пишет "Коммерсантъ". Решение вынесла прокуратура Центрального административного округа Москвы.

Кроме Максимова - основателя металлургического холдинга "Макси-групп" (находится в состоянии банкротства), обвиняемыми проходят бывшие топ-менеджеры предприятия Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских. Всем четверым вменяется мошенничество и легализация преступных доходов (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), сообщили изданию источники в надзорном ведомстве.

В ближайшее время материалы направят для рассмотрения в Мещанский суд столицы. Максимов вины не признает, а его защита расценивает уголовное преследование как форму давления на бизнесмена.

По версии следствия, в 2007-2008 годах НЛМК приобрел у Максимова 50% плюс одну акцию ОАО "Макси-групп". За актив был внесен аванс 7,3 миллиарда рублей. Новые хозяева провели аудит, выявив у холдинга 45-миллиардный долг. Максимов, оставаясь совладельцем "Макси-групп", выдал полученный аванс компании в виде займа и организовал серию невыгодных холдингу сделок по приобретению акций "дочек" (которые принадлежали ему самому или аффилированным лицам). Затем деньги были выведены на счета сторонних фирм и похищены. Легализация преступных доходов осуществлялась путем покупки около 57 миллионов обыкновенных акций Сбербанка.

Изначально, с 2009 года, дело вели уральские следователи, передает "Уралинформбюро". В 2011 году решением Чкаловского райсуда Екатеринбурга главного фигуранта отпустили под залог в 50 миллионов рублей. Позже материалы были переданы в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы.

Ранее по теме:
Аудит блицкрига Лисина

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×