Его оставили под домашним арестом.

Бывшему министру физкультуры и спорта Пермского края Павлу Ляху продлили срок пребывания под домашним арестом до 3 июня. Соответствующее решение принял Ленинский райсуд 30 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, следователь следственного отделения УФСБ по Пермскому краю заявил, что 29 марта в отношении Павла Ляха было возбуждено новое уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности не раскрываются.

Следует отметить, что Павел Лях уже является обвиняемым по уголовному делу по аналогичной статье. Согласно материалам, чиновник имеет отношение к хищению порядка 14 миллионов рублей при реконструкции стадиона "Динамо" в Перми.