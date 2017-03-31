×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале замглавы поселения провернул земельную аферу30 марта в 19:11

  • Текст

Ущерб превысил 1,2 миллиона.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника Вознесенского сельского поселения Сосновского района. Он обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении имущества, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы экс-заместитель главы муниципалитета изготовил фиктивные документы о том, что его знакомые нуждаются в улучшении жилищных условий. В результате они получили в собственность 3 земельных участка, расположенных в поселке Полевой и селе Вознесенка. Ущерб от аферы превысил 1,2 миллиона рублей. Также обвиняемый похитил служебный ноутбук стоимостью более 19 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главе Сосновского района и руководителю управления Росреестра по Челябинской области внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×