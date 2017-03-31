Ущерб превысил 1,2 миллиона.

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника Вознесенского сельского поселения Сосновского района. Он обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и присвоении имущества, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы экс-заместитель главы муниципалитета изготовил фиктивные документы о том, что его знакомые нуждаются в улучшении жилищных условий. В результате они получили в собственность 3 земельных участка, расположенных в поселке Полевой и селе Вознесенка. Ущерб от аферы превысил 1,2 миллиона рублей. Также обвиняемый похитил служебный ноутбук стоимостью более 19 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главе Сосновского района и руководителю управления Росреестра по Челябинской области внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.