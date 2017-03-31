Задержаны 13 человек.

Силовики задержали 13 участников трех ОПГ, которые занимались хищением нефтепродуктов в Югре.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, информация о преступлениях поступила от службы экономической безопасности НК "Роснефть". Спецоперация по задержанию проходила одновременно в Нягани, поселке Талинка (Октябрьский район), а также в Екатеринбурге. У злоумышленников изъяли огнестрельное оружие.

По данным следствия, в сговор вступили сотрудники подрядной организации и ЧОП на одном и промыслов "Роснефти". Сообщники вывозили газовый конденсат для реализации за пределами Югры. Ежемесячно злоумышленники получали более 16 миллионов рублей.

Среди задержанных и предполагаемый главарь одной из ОПГ - ранее неоднократно судимый 35-летний екатеринбуржец. В его подчинении было 16 человек.

Возбуждено три уголовных дела по статьям "Кража" и "Покушение на совершение кражи". Они соединены в одно производство.

6 фигурантов дела арестованы, еще 7 отпустили под подписку о невыезде. Ведется розыск других соучастников.