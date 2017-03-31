Арест продлен до августа.

Московский облсуд продлил арест бывшему сити-менеджеру Миасса Виктору Ардабьевскому до 1 августа 2017 года. Решение был принято на заседании 30 марта, передает "Уралинформбюро".

Экс-чиновника задержали в 2013 году. Следствие полагает, что в 2005 и 2008 годах он организовал убийства двух уральских бизнесменов. Непосредственными исполнителями называются члены ОПГ "Турбазовские".

Вместе с Ардабьевским по делу проходят 8 человек. В период с 1999 по 2009 год они совершили порядка 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Челябинской, Ростовской областей и Краснодарского края, полагает следствие.



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